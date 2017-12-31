Остберг выиграла 10-километровую гонку на "Тур де Ски", Непряева - 12-я

Норвежка Ингвильд Остберг победила в 10-километровой гонке на этапе "Тур де Ски". Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева.
Ленцерхайде (Швейцария)
Кубок мира
"Тур де ски"
Женщины
Индивидуальная гонка, 10 км (К)
1. Остберг (Норвегия) - 26.59,4
2. Х. Венг (Норвегия) - отставание 25,7
3. Бьорнсен (США) - 42,2
4. Нисканен (Финляндия) - 48,9
5. Хог (Швеция) - 52,6
6. Фессель (Германия) - 58,2...
12. НЕПРЯЕВА (Россия) - 1.15,1...
16. СЕДОВА (Россия) - 1.21,2...
20. ЖАМБАЛОВА (Россия) - 1.38,4...
45. КИРПИЧЕНКО (Россия) - 2.35,7...
54. ГУЩИНА (Россия) - 3.00,1...
56. НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) - 3.08,4
shpasic
Лучшие не участвуют.) И правильно делают!))
20:57
.LT
чмока, всю жизнь топил за Ингвильдочку?
19:03
Бней Иегуда
А хде любители лыж из эрэфии?)) Так-то Наташенька старалась, всего полторы минуты Ингвильд влетела, как-то некрасиво со стороны поцреотов оставлять её без поддержки.))
18:33