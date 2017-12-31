Остберг выиграла 10-километровую гонку на "Тур де Ски", Непряева - 12-я

Норвежка Ингвильд Остберг победила в 10-километровой гонке на этапе "Тур де Ски". Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева.

Ленцерхайде (Швейцария)

Кубок мира

"Тур де ски"

Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (К)

1. Остберг (Норвегия) - 26.59,4

2. Х. Венг (Норвегия) - отставание 25,7

3. Бьорнсен (США) - 42,2

4. Нисканен (Финляндия) - 48,9

5. Хог (Швеция) - 52,6

6. Фессель (Германия) - 58,2...

12. НЕПРЯЕВА (Россия) - 1.15,1...

16. СЕДОВА (Россия) - 1.21,2...

20. ЖАМБАЛОВА (Россия) - 1.38,4...

45. КИРПИЧЕНКО (Россия) - 2.35,7...

54. ГУЩИНА (Россия) - 3.00,1...

56. НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) - 3.08,4