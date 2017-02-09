14:47 9 февраля | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Омская и Кемеровская области перенесли проведение "Лыжни России" из-за морозов

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Омская и Кемеровская области перенесли проведение Всероссийской массовой гонки "Лыжня России"–2017 из-за грядущего похолодания в Западной Сибири, сообщает ТАСС.

В Омской области массовая лыжная гонка "Лыжня России", которая должна была пройти 11 февраля, из-за морозов перенесена на 18 февраля. По прогнозам синоптиков, в Омской области температура ночью опустится до минус 30 – 35 градусов, при прояснении – до минус 40, днем будет минус 25 – 30 градусов.

По данным пресс-службы администрации Кемеровской области, "Лыжня России" в Кузбассе переносится на 19 февраля 2017 года из-за ожидающегося резкого понижения температуры воздуха.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4009431

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