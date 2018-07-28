Олимпийский чемпион Легков назвал честью личную встречу с футболистами сборной России

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков заявил, что встреча с футболистами сборной России на торжественном концерте в Москве является большой честью для него. В субботу в Москве состоялся концерт "Россия в моем сердце", посвященный успехам отечественных спортсменов в 2018 году.

Одними из гостей мероприятия стали игроки сборной России и главный тренер команды Станислав Черчесов. Российские футболисты вышли в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, что стало наивысшим достижением для сборной в новейшей истории.

– Чемпионат мира запомнился тем, что сборная России выступила просто шикарно, – цитирует ТАСС Легкова. – Понятно, что много критиков, и не мне судить, как они сыграли, потому что я вижу футбол только со стороны болельщика, а не профессионала. У кого-то из наших футболистов были падения, взлеты, но я знаю, что такое спорт, и никогда в жизни от меня не было критики в чей-то адрес. Все наши спортсмены достойны уважения, они огромные молодцы, и я постарался со всеми сфотографироваться, когда сейчас с ними встретился, для меня это большая честь.

Чувствую гордость за нашу страну, болельщики приходят, поддерживают спортсменов, радуются с ними. Приятно, когда выходишь на сцену, а тебя знают, кричат слова поддержки. Вообще надо говорить, что спортсменов в нашей стране любят, с ними проходят и радости, и трудности.