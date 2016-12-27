17:16 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Олег Перевозчиков: "Время для дисквалификации выбрано специально, чтобы никто ничего не мог предпринять"

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Старший тренер дистанционной группы мужской сборной России Олег Перевозчиков заявил, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) намеренно дисквалифицировала российских спортсменов во время рождественских и новогодних праздников, чтобы избавить себя от сиюминутных разбирательств. Сегодня стало известно, что Александр Легков, Максим Вылегжанин и Евгений Белов по решению FIS пропустят "Тур де Ски", которая стартует 31 декабря.

– Очень плохо, что сейчас вся Европа находится на каникулах, поэтому что-либо предпринять перед "Тур де Ски" нереально, – цитирует "Р-Спорт" Перевозчикова. – Хотя заключены контракты, спортсмены теряют деньги. Думаю, что здесь специально выбрано время, чтобы никто ничего не мог предпринять. Все разбирательства будут уже после Нового года. Если бы мои слова что-то решали, то я бы высказался. Но эти люди ничего не видят и не слышат. У них есть политика, которую они выбрали, и теперь больше их ничего не интересует.

В любой форме, в любой интерпретации эти новости неприятны. Дело в том, что отстраняют спортсменов, у которых выявили механическое повреждение проб. Я не знаю, как вообще это назвать. Спортсмены сдают допинг в присутствии комиссаров, затем пробирки закрываются и передаются ВАДА. Комиссары ВАДА занимаются всеми этими пробами, отвечают за их сохранность. Спортсмены здесь при чем?

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20161227/1114321533.html

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