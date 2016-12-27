Олег Перевозчиков: "Время для дисквалификации выбрано специально, чтобы никто ничего не мог предпринять"

Старший тренер дистанционной группы мужской сборной России Олег Перевозчиков заявил, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) намеренно дисквалифицировала российских спортсменов во время рождественских и новогодних праздников, чтобы избавить себя от сиюминутных разбирательств. Сегодня стало известно, что Александр Легков, Максим Вылегжанин и Евгений Белов по решению FIS пропустят "Тур де Ски", которая стартует 31 декабря.

– Очень плохо, что сейчас вся Европа находится на каникулах, поэтому что-либо предпринять перед "Тур де Ски" нереально, – цитирует "Р-Спорт" Перевозчикова. – Хотя заключены контракты, спортсмены теряют деньги. Думаю, что здесь специально выбрано время, чтобы никто ничего не мог предпринять. Все разбирательства будут уже после Нового года. Если бы мои слова что-то решали, то я бы высказался. Но эти люди ничего не видят и не слышат. У них есть политика, которую они выбрали, и теперь больше их ничего не интересует.

В любой форме, в любой интерпретации эти новости неприятны. Дело в том, что отстраняют спортсменов, у которых выявили механическое повреждение проб. Я не знаю, как вообще это назвать. Спортсмены сдают допинг в присутствии комиссаров, затем пробирки закрываются и передаются ВАДА. Комиссары ВАДА занимаются всеми этими пробами, отвечают за их сохранность. Спортсмены здесь при чем?