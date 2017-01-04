Олег Перевозчиков: "Приятно, что Устюгов смог укрепить свои позиции на "Тур де Ски"

Старший тренер дистанционной сборной России Олег Перевозчиков доволен выступлением Сергея Устюгова на "Тур де Ски" и заявил, что спортсмен показал хороший результат благодаря грамотному расходу сил на дистанции. В среду россиянин одержал победу в гонке преследования, норвежец Мартин Сундбю занял второе место.

– Уровень конкуренции, конечно, серьезный, тяжело было по ходу гонки, но Серега сегодня грамотно разложил силы по дистанции, – цитирует ТАСС Перевозчикова. - Конечно, приятно, что смогли не только сохранить, но и укрепить свои позиции на турнире.