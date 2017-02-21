Олег Перевозчиков: "Еще надеемся, что отстраненные лыжники смогут принять участие в чемпионате мира"

Старший тренер дистанционной команды сборной России Олег Перевозчиков отметил, что в команде не теряют надежды на то, что Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Максим Вылегжанин смогут выйти на старт чемпионата мира-2017. Сегодня CAS отклонил запрос на досрочное рассмотрение апелляции лыжников на отстранение от международных соревнований, которое ранее было наложено FIS из-за упоминания их имен во второй части доклада Ричарда Макларена.

- Мы и сейчас не теряем надежды на то, что ребята примут участие в чемпионате мира, - приводит "Р-Спорт" слова Перевозчикова. - Возможно, рассмотрение еще будет – может, завтра или послезавтра. Мы все равно надеемся на решение, которое позволит ребятам участвовать – может, не во всех гонках, а хотя бы в конце чемпионата подключиться. Адвокаты работают, и мы надеемся. Как мне сказала главный тренер Елена Валерьевна Вяльбе, мы можем при определенном стечении обстоятельств производить замены в составе.

Конечно, отсутствие наших сильнейших лыжников по объективным причинам все равно накладывает свой отпечаток. Но я думаю, что те ребята, которые поедут на чемпионат мира, все понимают. Они соберутся, мобилизуются и покажут весь тот потенциал, который у них есть. Я думаю, это хорошая возможность для молодых спортсменов заявить о себе. Но я хочу сказать, что и те спортсмены, которые поедут в составе сборной России на чемпионат мира, тоже не слабые, они тоже готовы к тому, чтобы соперничать с ведущими лыжниками. Некоторые, я думаю, еще и поборются за медали.