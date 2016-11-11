ОКР компенсировал расходы на иностранных тренеров восьми федерациям

Олимпийский комитет России компенсировал восьми федерациям расходы на оплату работы иностранных тренеров и специалистов, информирует официальный сайт организации. Компенсации получат федерация бобслея (2 251 064 рубля), федерация горнолыжного спорта (10 997 192), федерация керлинга (1 750 000), федерация лыжных гонок (13 937 178), федерация сноуборда (1 664 140), федерация фигурного катания на коньках (832 070), федерация фристайла (7 985 430) и союз конькобежцев (2 842 906 рублей).