22:02 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Объявлен состав на этап Кубка мира в Куусамо

0
0
0

По итогам соревнований в Саариселькя (Финляндия) определен состав сборной России на первый этап Кубка мира, который пройдет 26 и 27 ноября в Куусамо (Финляндия), информирует официальный сайт федерации лыжных гонок России.

Состав сборной России 

Индивидуальная гонка на 10 и 15 км классическим стилем:

Мужчины - Белов, Бессмертных, Волженцев, Вылегжанин, Легков (в случае выздоровления), Ларьков, Устюгов, Дементьев;

Женщины - Белорукова, Жамбалова, Кальсина, Непряева, Седова, Чекалева, Соболева 

Индивидуальный спринт классическим стилем:

Мужчины - Вылегжанин, Гафаров, Крюков, Панжинский, Ретивых, Устюгов, Дементьев; 

Женщины - Белорукова, Веденина, Ковалева, Матвеева, Непряева, Шаповалова, Соболева. 

Дополнительная информация

http://www.flgr.ru/news/3099.html

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ