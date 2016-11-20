Объявлен состав на этап Кубка мира в Куусамо

По итогам соревнований в Саариселькя (Финляндия) определен состав сборной России на первый этап Кубка мира, который пройдет 26 и 27 ноября в Куусамо (Финляндия), информирует официальный сайт федерации лыжных гонок России.

Состав сборной России

Индивидуальная гонка на 10 и 15 км классическим стилем:

Мужчины - Белов, Бессмертных, Волженцев, Вылегжанин, Легков (в случае выздоровления), Ларьков, Устюгов, Дементьев;

Женщины - Белорукова, Жамбалова, Кальсина, Непряева, Седова, Чекалева, Соболева

Индивидуальный спринт классическим стилем:

Мужчины - Вылегжанин, Гафаров, Крюков, Панжинский, Ретивых, Устюгов, Дементьев;

Женщины - Белорукова, Веденина, Ковалева, Матвеева, Непряева, Шаповалова, Соболева.