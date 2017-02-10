07:25 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Новосибирская область перенесла гонку "Лыжня России" из-за морозов

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Новосибирская область отложила на неделю проведение массовой лыжной гонки "Лыжня Россия" из-за резкого похолодания, сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

"Забег отменен, обсуждается дата – 18 февраля", – приводит ТАСС слова Терешковой.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие выходные, когда и планировалась "Лыжня России", на территории ряда регионов Сибири ожидается резкое понижение температуры до минус 33 градусов.

Как сообщалось ранее, из-за похолодания проведение "Лыжни России"–2017 также перенесено в Омской, Кемеровской и Свердловской областях.

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4012008

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