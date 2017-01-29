Норвежки заняли весь пьедестал почета на этапе Кубка мира в Фалуне

Норвежка Марит Бьорген стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Фалуне. Второе и третье места заняли также представители Норвегии - Ингвильд Остберг и Хейди Венг соответственно.
Фалун (Швеция)
Кубок мира
Женщины
Масс-старт, 15 км (С)
1. Бьорген (Норвегия) - 41.28,8
2. Остберг (Норвегия) - отставание 0,5
3. Х. Венг (Норвегия) - 8,1
4. Ст. Нильссон (Швеция) - 37,0
5. Калла (Швеция) - 1.01,2
6. Пармакоски (Финляндия) - 1.12,1...
12. КАЛЬСИНА (Россия) - 1.43,2...
17. СЕДОВА (Россия) - 2.04,9...
27. ГУЩИНА (Россия) - 3.12,5...
30. БЕЛОРУКОВА (Россия) - 3.30,7
Еще одна россиянка, Юлия Чекалева, не вышла на старт.
sarkis1957
Айртон___________Добавь ещё свое коронное "НА КЛАССЕ". Кстати, я теперь тебя теперь цитирую при каждом подходящем случае. "Классик марксизма" ты наш....
22:56 29 января
zeromanj
Победы сборной Норвегии в лыжах последних 10ти лет похожи на то, как если бы страна Х заявила, что в ее сборной по плаванию у большинства спортсменов аллергия на хлорку, и им в связи с этим разрешили бы использовать супер комбинезоны. А глоры с пеной у рта восхищались бы, как они на ОИ рвут американцев на всех дистанциях))
17:46 29 января
Айртон
Марит, Ингвильд, Хейди, браво!))
17:20 29 января