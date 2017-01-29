Норвежки заняли весь пьедестал почета на этапе Кубка мира в Фалуне

Норвежка Марит Бьорген стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Фалуне. Второе и третье места заняли также представители Норвегии - Ингвильд Остберг и Хейди Венг соответственно.

Фалун (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт, 15 км (С)

1. Бьорген (Норвегия) - 41.28,8

2. Остберг (Норвегия) - отставание 0,5

3. Х. Венг (Норвегия) - 8,1

4. Ст. Нильссон (Швеция) - 37,0

5. Калла (Швеция) - 1.01,2

6. Пармакоски (Финляндия) - 1.12,1...

12. КАЛЬСИНА (Россия) - 1.43,2...

17. СЕДОВА (Россия) - 2.04,9...

27. ГУЩИНА (Россия) - 3.12,5...

30. БЕЛОРУКОВА (Россия) - 3.30,7

Еще одна россиянка, Юлия Чекалева, не вышла на старт.