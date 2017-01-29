17:03 29 января | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Норвежки заняли весь пьедестал почета на этапе Кубка мира в Фалуне

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Норвежка Марит Бьорген стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Фалуне. Второе и третье места заняли также представители Норвегии - Ингвильд Остберг и Хейди Венг соответственно. 

Фалун (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт, 15 км (С)

1. Бьорген (Норвегия) - 41.28,8

2. Остберг (Норвегия) - отставание 0,5

3. Х. Венг (Норвегия) - 8,1

4. Ст. Нильссон (Швеция) - 37,0

5. Калла (Швеция) - 1.01,2

6. Пармакоски (Финляндия) - 1.12,1...

12. КАЛЬСИНА (Россия) - 1.43,2...

17. СЕДОВА (Россия) - 2.04,9...

27. ГУЩИНА (Россия) - 3.12,5...

30. БЕЛОРУКОВА (Россия) - 3.30,7

Еще одна россиянка, Юлия Чекалева, не вышла на старт.

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skiing/ratings/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sarkis1957

Айртон___________Добавь ещё свое коронное "НА КЛАССЕ". Кстати, я теперь тебя теперь цитирую при каждом подходящем случае. "Классик марксизма" ты наш....

22:56 29 января

zeromanj

Победы сборной Норвегии в лыжах последних 10ти лет похожи на то, как если бы страна Х заявила, что в ее сборной по плаванию у большинства спортсменов аллергия на хлорку, и им в связи с этим разрешили бы использовать супер комбинезоны. А глоры с пеной у рта восхищались бы, как они на ОИ рвут американцев на всех дистанциях))

17:46 29 января

Айртон

Марит, Ингвильд, Хейди, браво!))

17:20 29 января

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