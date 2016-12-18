Норвежки выиграли эстафету в Ля-Клюзе, Россия - четвертая

Сборная Норвегии одержала победу в женской эстафете на этапе Кубка мира в Ля-Клюзе. Российская команда в составе Юлии Белоруковой, Полины Кальсиной, Юлии Чекалевой и Анастасии Седовой стала четвертой. Вторая сборная России в составе Дарьи Ведениной, Натальи Непряевой, Алисы Жамбаловой и Елены Соболевой финишировала 11-й.
Ля-Клюз (Франция)
Кубок мира
Женщины
Эстафета, 4 х 7,5 км
1. Норвегия (Остберг, Бьорген, Хага, Х, Венг) - 39.23,3
2. Финляндия (Сааринен, Кюлленен, Ропонен, Мононен) - отставание 50,2
3. Швеция (Викен, Ст. Нильссон, Рюдквист, Дювик) - 1.08,9
4. РОССИЯ-1 (БЕЛОРУКОВА, КАЛСИНА, ЧЕКАЛЕВА, СЕДОВА) - 1.29,1
5. Германия (Рингвальд, Хенниг, Белер, Фессель) - 1.45,0
6. Швейцария (ван дер Граф, фон Зибенталь, Фендрих, Бонер) - 1.59,2...
11. РОССИЯ-2 (ВЕДЕНИНА, НЕПРЯЕВА, ЖАМБАЛОВА, СОБОЛЕВА) - 3.43,5
Айртон
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18:17