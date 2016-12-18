Норвежки выиграли эстафету в Ля-Клюзе, Россия - четвертая

Сборная Норвегии одержала победу в женской эстафете на этапе Кубка мира в Ля-Клюзе. Российская команда в составе Юлии Белоруковой, Полины Кальсиной, Юлии Чекалевой и Анастасии Седовой стала четвертой. Вторая сборная России в составе Дарьи Ведениной, Натальи Непряевой, Алисы Жамбаловой и Елены Соболевой финишировала 11-й.

Ля-Клюз (Франция)

Кубок мира

Женщины

Эстафета, 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Остберг, Бьорген, Хага, Х, Венг) - 39.23,3

2. Финляндия (Сааринен, Кюлленен, Ропонен, Мононен) - отставание 50,2

3. Швеция (Викен, Ст. Нильссон, Рюдквист, Дювик) - 1.08,9

4. РОССИЯ-1 (БЕЛОРУКОВА, КАЛСИНА, ЧЕКАЛЕВА, СЕДОВА) - 1.29,1

5. Германия (Рингвальд, Хенниг, Белер, Фессель) - 1.45,0

6. Швейцария (ван дер Граф, фон Зибенталь, Фендрих, Бонер) - 1.59,2...

11. РОССИЯ-2 (ВЕДЕНИНА, НЕПРЯЕВА, ЖАМБАЛОВА, СОБОЛЕВА) - 3.43,5