Норвегия выиграла эстафету на этапе Кубка мира во Франции, Россия - вторая

Первая мужская сборная России в составе Евгения Белова, Александра Легкова, Алексея Червоткина и Сергея Устюгова стала второй на этапе Кубка мира во французском Ля-Крузе. Победителем этапа стала сборная Норвегии (Дидрик Тонсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Андерс Глоерсен, Финн Крог).
Вторая сборная России в составе Ермила Вокуева, Станислава Волженцева, Андрея Мельниченко и Евгения Дементьева стала восьмой.
Ля-Клюз (Франция)
Кубок мира
Мужчины
Эстафета, 4 х 10 км
1. Норвегия-1 (Тонсет, Сундбю, А. Глоерсен, Крог) – 1:11.25,7
2. РОССИЯ-1 (Е. БЕЛОВ, ЛЕГКОВ, ЧЕРВОТКИН, УСТЮГОВ) – отставание 0,2
3. Франция-1 (Ж.-М. Гайар, Жанро, Париссе, Манифика) – 7,7
4. Германия (Бинг, Чарнке, Ноц, Бегль) – 12,8
5. Швеция (Йонссон, Бурман, Юханссон, Экстрем) - 26,8
6. Италия (Неклер, Де Фабиани, Ди Чента, Пеллегрино) - 28,2...
8. РОССИЯ-2 (ВОКУЕВ, ВОЛЖЕНЦЕВ, МЕЛЬНИЧЕНКО, ДЕМЕНТЬЕВ) – 2.25,5
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/events/1847_29_0/
CanagliaVova
ПэТэУшник Петров, все они в списке
17:01
spetrov
Молодцы. Куда смотрит Макларен.
16:57
bvp
+11, немного снега, ну что это за лыжный спорт. Кстати, часто показывали такой наш родной деревянный сарай с вывеской, как много таких сараев и на наших необъятных просторах.
16:04
super_bear
Ребята,молодцы! ) Достойно бились! ))
16:00
Айртон
На классе!)) И без Пети!))
15:56