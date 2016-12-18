15:41 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Норвегия выиграла эстафету на этапе Кубка мира во Франции, Россия - вторая

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Первая мужская сборная России в составе Евгения Белова, Александра Легкова, Алексея Червоткина и Сергея Устюгова стала второй на этапе Кубка мира во французском Ля-Крузе. Победителем этапа стала сборная Норвегии (Дидрик Тонсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Андерс Глоерсен, Финн Крог).

Вторая сборная России в составе Ермила Вокуева, Станислава Волженцева, Андрея Мельниченко и Евгения Дементьева стала восьмой.

Ля-Клюз (Франция)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета, 4 х 10 км

1. Норвегия-1 (Тонсет, Сундбю, А. Глоерсен, Крог) – 1:11.25,7

2. РОССИЯ-1 (Е. БЕЛОВ, ЛЕГКОВ, ЧЕРВОТКИН, УСТЮГОВ) – отставание 0,2

3. Франция-1 (Ж.-М. Гайар, Жанро, Париссе, Манифика) – 7,7

4. Германия (Бинг, Чарнке, Ноц, Бегль) – 12,8

5. Швеция (Йонссон, Бурман, Юханссон, Экстрем) - 26,8

6. Италия (Неклер, Де Фабиани, Ди Чента, Пеллегрино) - 28,2...

8. РОССИЯ-2 (ВОКУЕВ, ВОЛЖЕНЦЕВ, МЕЛЬНИЧЕНКО, ДЕМЕНТЬЕВ) – 2.25,5

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/events/1847_29_0/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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CanagliaVova

ПэТэУшник Петров, все они в списке

17:01

spetrov

Молодцы. Куда смотрит Макларен.

16:57

bvp

+11, немного снега, ну что это за лыжный спорт. Кстати, часто показывали такой наш родной деревянный сарай с вывеской, как много таких сараев и на наших необъятных просторах.

16:04

super_bear

Ребята,молодцы! ) Достойно бились! ))

16:00

Айртон

На классе!)) И без Пети!))

15:56

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