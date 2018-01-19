Лыжник сборной Норвегии Петтер Нортуг пропустил последние старты из-за парагриппа, сообщает TV2 со ссылкой на тренера Рюне Квена. Болезнь помешала ему выступить на чемпионате Норвегии, также Нортуг не поедет на этап Кубка мира в Планице.

- Восстановление займет от 10 до 15 дней. Мы переговорим о возможном включении Нортуга в олимпийскую сборную в качестве резервиста. Сейчас главное, чтобы он начал подготовку, - сказал Квен.

Двукратный олимпийский чемпион Нортуг не смог отобраться в сборную Норвегии на Игры в Пхенчхан по спортивному принципу, но может быть включен в резерв.