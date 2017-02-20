Нортуг отказался от места в сборной Норвегии на чемпионате мира в пользу Холунна

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг отказался от участия на чемпионате мира в пользу Ханса Кристера Холунна. Прославленный спортсмен, который пропускал отбор из-за проблем со здоровьем, станет резервистом команды на турнире в Лахти, он пройдет с 23 февраля по 5 марта.

– Прямо перед чемпионатом мира сложилась такая ситуация, что я попадаю в сборную как ее 13-й номер, а Холун – как 12-й, – цитирует NRK Нортуга. – Мне кажется, что так будет правильно. Холунн провел отличную гонку в Отепя, показывает хорошую форму, так что может стать джокером. Я же сосредоточусь лишь на спринте и марафоне. Мне нужно нацелиться на две гонки. И будет интересно взглянуть, как выступит Холунн, получив шанс.

При этом сам Холунн подчеркивает, что даже с 12-м номером он вряд ли получит шанс выступить на чемпионате мира.

– Это пока ничего не значит, – отметил спортсмен. – Я в составе сборной, но вряд ли выступлю, потому что далеко в списке членов команды.