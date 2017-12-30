Нортуг может выступить на трех турнирах, чтобы отобраться на Игры-2018

Спортивный директор сборной Норвегии Видар Лефсус сообщил, что двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг может побороться за попадание на Игры-2018. Лыжник рассматривает вариант выступления на Кубке Скандинавии в Питео, на чемпионате Норвегии и этапе Кубка мира в Планице.

- У нас есть несколько претендентов на медали в спринте. Если Петтер проявит хороший результат, то и на дальних дистанциях будет неплох, - цитирует TV2 Лефсуса. - Если он проявит себя в Планице, этого будет достаточно. К тому же он должен обходить партнеров по команде.

Эксперт NRK Фредрик Окланд, впрочем, считает, что Нортугу сложно будет пробиться на Олимпиаду из-за его нынешней формы.