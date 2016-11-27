Нисканен выиграл 15-километровую гонку на этапе Кубка мира в Руке, Бессмертных - 8-й

Представитель Финляндии Ийво Нисканен одержал победу в гонке на 15 километров на домашнем этапе Кубка мира в Руке, пройдя дистанцию за 35.27,6. Лучшим среди россиян стал Александр Бессмертных, который финишировал 8-м.

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км (К)

1. Нисканен (Финляндия) – 35.27,6

2. Э. Иверсен (Норвегия) – отставание 10.2

3. Сундбю (Норвегия) – 11,2

4. Тонсет (Норвегия) – 17,0

5. Олссон (Швеция) – 17,0

6. Крог (Норвегия) – 18,3

8. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) – 24,3

20. ЛАРЬКОВ (Россия) – 1.04,3

22. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) – 1.11,3

23. Е. БЕЛОВ (Россия) – 1.12,5

32. ЛЕГКОВ (Россия) – 1.23,1

37. ДЕМЕНТЬЕВ (Россия) – 1.28,3

48. ВЫЛЕГЖАНИН (Россия) – 1.55,8