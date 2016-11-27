Нисканен выиграл 15-километровую гонку на этапе Кубка мира в Руке, Бессмертных - 8-й

Представитель Финляндии Ийво Нисканен одержал победу в гонке на 15 километров на домашнем этапе Кубка мира в Руке, пройдя дистанцию за 35.27,6. Лучшим среди россиян стал Александр Бессмертных, который финишировал 8-м.
Рука (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальная гонка, 15 км (К)
1. Нисканен (Финляндия) – 35.27,6
2. Э. Иверсен (Норвегия) – отставание 10.2
3. Сундбю (Норвегия) – 11,2
4. Тонсет (Норвегия) – 17,0
5. Олссон (Швеция) – 17,0
6. Крог (Норвегия) – 18,3
8. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) – 24,3
20. ЛАРЬКОВ (Россия) – 1.04,3
22. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) – 1.11,3
23. Е. БЕЛОВ (Россия) – 1.12,5
32. ЛЕГКОВ (Россия) – 1.23,1
37. ДЕМЕНТЬЕВ (Россия) – 1.28,3
48. ВЫЛЕГЖАНИН (Россия) – 1.55,8
marksan
А мы всё звиздим, что допинг не русский вид спорта!
16:32
Айртон
Поздравления всей тройке.) Олссона с возвращением, ну и ждём Петю.)
15:54