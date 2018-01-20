Нильссон выиграла спринт в Планице, Алешина и Белорукова не вышли в финал

Шведка Стина Нильссон выиграла спринт на этапе Кубка мира в Планице. Россиянки Татьяна Алешина и Юлия Белорукова выбыли в четвертьфинале и полуфинале соответственно.
Планица (Словения)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальный спринт
Спринт (К)
1. Ст. Нильссон (Швеция) - 3.26,33
2. Харсем (Норвегия) - отставание 1,27
3. Фалла (Норвегия) - 1,81
4. Диггинс (США) - 3,81
5. Дювик (Швеция) - 4,45
6. Х. Венг (Норвегия) - 14,89
Бней Иегуда
Стину и Клебо с очередными победами.)
17:14
rusfed 2.0
Бицуха Бьёрген не бежала, что ль?
17:10