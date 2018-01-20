17:06 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Нильссон выиграла спринт в Планице, Алешина и Белорукова не вышли в финал

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Шведка Стина Нильссон выиграла спринт на этапе Кубка мира в Планице. Россиянки Татьяна Алешина и Юлия Белорукова выбыли в четвертьфинале и полуфинале соответственно.

Планица (Словения)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальный спринт

Спринт (К)

1. Ст. Нильссон (Швеция) - 3.26,33

2. Харсем (Норвегия) - отставание 1,27

3. Фалла (Норвегия) - 1,81

4. Диггинс (США) - 3,81

5. Дювик (Швеция) - 4,45

6. Х. Венг (Норвегия) - 14,89

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skiing/ratings/2017-2018/

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