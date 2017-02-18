Нильссон выиграла спринт в Эстонии, Матвеева дисквалифицирована

Шведка Стина Нильссон стала победительницей спринта на этапе Кубка мира в эстонском Отепя. Единственная россиянка, участвовавшая в гонке, Наталья Матвеева была дисквалифицирована за блокировку. В четвертьфинале она дважды пересекала траекторию Киккан Рэнделл на последних виражах.
Отепя (Эстония)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальный спринт
Спринт (С)
1. Ст. Нильссон (Швеция) - 2.49,96
2. Фалла (Норвегия) - отставание 0,27
3. Х. Венг (Норвегия) - 3,75
4. Якобсен (Норвегия) - 4,91
5. Диггинс (США) - 6,82
6. Фальк (Швеция) - 21,73
Айртон
Стина, Майкен, Хейди, браво!)) Матвеева, спасибо поржал!))
14:48