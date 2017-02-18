14:41 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Нильссон выиграла спринт в Эстонии, Матвеева дисквалифицирована

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Шведка Стина Нильссон стала победительницей спринта на этапе Кубка мира в эстонском Отепя. Единственная россиянка, участвовавшая в гонке, Наталья Матвеева была дисквалифицирована за блокировку. В четвертьфинале она дважды  пересекала траекторию Киккан Рэнделл на последних виражах.

Отепя (Эстония)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальный спринт

Спринт (С)

1. Ст. Нильссон (Швеция) - 2.49,96

2. Фалла (Норвегия) - отставание 0,27

3. Х. Венг (Норвегия) - 3,75

4. Якобсен (Норвегия) - 4,91

5. Диггинс (США) - 6,82

6. Фальк (Швеция) - 21,73

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Айртон

Стина, Майкен, Хейди, браво!)) Матвеева, спасибо поржал!))

14:48

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