Нильссон выиграла спринт в Эстонии, Матвеева дисквалифицирована

Шведка Стина Нильссон стала победительницей спринта на этапе Кубка мира в эстонском Отепя. Единственная россиянка, участвовавшая в гонке, Наталья Матвеева была дисквалифицирована за блокировку. В четвертьфинале она дважды пересекала траекторию Киккан Рэнделл на последних виражах.

Отепя (Эстония)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальный спринт

Спринт (С)

1. Ст. Нильссон (Швеция) - 2.49,96

2. Фалла (Норвегия) - отставание 0,27

3. Х. Венг (Норвегия) - 3,75

4. Якобсен (Норвегия) - 4,91

5. Диггинс (США) - 6,82

6. Фальк (Швеция) - 21,73