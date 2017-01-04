Нильссон выиграла гонку преследования в Оберстдорфе, Чекалева стала восьмой

Шведка Стина Нильссон выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе. Она опередила менее чем на две секунды норвежек Хейди Венг и Ингвильд Остберг.
Лучшей из россиянок стала Юлия Чекалева, которая финишировала восьмой.
Шведка Стина Нильссон выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе. Она опередила менее чем на две секунды норвежек Хейди Венг и Ингвильд Остберг.
Лучшей из россиянок стала Юлия Чекалева, которая финишировала восьмой.
Союз Аполлонович
Айртон___ Клоун, это твои комменты без смеха читать не получается, захлебнешься скоро в своей желчи. Чекалёва- умница!!!
15:44
PallMall
Юля молодец, 5 мест отыграла у сильнейших лыжниц мира!
15:35
Айртон
Стина супер!) Но Хейди всё-равно фаворит.) На Чекалёву без смеха смотреть не могу.))
14:15