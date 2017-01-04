Нильссон выиграла гонку преследования в Оберстдорфе, Чекалева стала восьмой

Шведка Стина Нильссон выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе. Она опередила менее чем на две секунды норвежек Хейди Венг и Ингвильд Остберг.

Лучшей из россиянок стала Юлия Чекалева, которая финишировала восьмой.