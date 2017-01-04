13:59 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Нильссон выиграла гонку преследования в Оберстдорфе, Чекалева стала восьмой

0
0
0
3

Шведка Стина Нильссон выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе. Она опередила менее чем на две секунды норвежек Хейди Венг и Ингвильд Остберг.

Лучшей из россиянок стала Юлия Чекалева, которая финишировала восьмой.

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Союз Аполлонович

Айртон___ Клоун, это твои комменты без смеха читать не получается, захлебнешься скоро в своей желчи. Чекалёва- умница!!!

15:44

PallMall

Юля молодец, 5 мест отыграла у сильнейших лыжниц мира!

15:35

Айртон

Стина супер!) Но Хейди всё-равно фаворит.) На Чекалёву без смеха смотреть не могу.))

14:15

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ