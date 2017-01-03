Нильссон победила в скиатлоне в Оберстдорфе, Чекалева стала десятой

Шведка Стина Нильссон стала победительницей этапа Куька мира в Оберстдорфе в скиатлоне. Лучшей из россиянок оказалась Юлия Чекалева, которая показала 10-й результат.

Оберстдорф (Германия)

Кубок мира

Женщины

Дистанционные соревнования

Скиатлон, 5+5 км

1. Ст. Нильссон (Швеция) – 27.23,8

2. Диггинс (США) – отставание 0,2

3. Х. Венг (Норвегия) – 1,5

4. Фалла (Норвегия) – 3,3

5. Бьорнсен (США) – 8,1

6. Фессель (Германия) – 8,1...

10. ЧЕКАЛЕВА (Россия) – 12,8...

26. СОБОЛЕВА (Россия) – 41,7

27. КАЛСИНА (Россия) – 41,8...

38. ГУЩИНА (Россия) – 1.24,2...

41. ЖАМБАЛОВА (Россия) – 1.50,9...

51. ЦАРЕВА (Россия) – 3.26,2