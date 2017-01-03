Нильссон победила в скиатлоне в Оберстдорфе, Чекалева стала десятой

Шведка Стина Нильссон стала победительницей этапа Куька мира в Оберстдорфе в скиатлоне. Лучшей из россиянок оказалась Юлия Чекалева, которая показала 10-й результат.
Оберстдорф (Германия)
Кубок мира
Женщины
Дистанционные соревнования
Скиатлон, 5+5 км
1. Ст. Нильссон (Швеция) – 27.23,8
2. Диггинс (США) – отставание 0,2
3. Х. Венг (Норвегия) – 1,5
4. Фалла (Норвегия) – 3,3
5. Бьорнсен (США) – 8,1
6. Фессель (Германия) – 8,1...
10. ЧЕКАЛЕВА (Россия) – 12,8...
26. СОБОЛЕВА (Россия) – 41,7
27. КАЛСИНА (Россия) – 41,8...
38. ГУЩИНА (Россия) – 1.24,2...
41. ЖАМБАЛОВА (Россия) – 1.50,9...
51. ЦАРЕВА (Россия) – 3.26,2
Айртон
Шикарная тройка!) Я бы даже сказал симпатёвая.)) Стина, Джесс, Хейди.) Но тур и кубок должна брать Хейди.) В отсутствие Терезы и Марит.)
15:02