Нильссон – первая в спринте в Валь Мюстаире

Шведка Стина Нильссон стала победительницей в спринте на этапе Кубка мира в Валь Мюстаире. Второе место заняла норвежка Майкен Фалла, замкнула тройку ее соотечественница Хейди Венг. Венг продолжает лидировать в общем зачете соревнований.

Валь Мюстаир (Швейцария)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальный спринт

Спринт (С)

1. Ст. Нильссон (Швеция) – 3.26,27

2. Фалла (Норвегия) – отставание 2,48

3. Х, Венг (Норвегия) – 6,47

4. Харсем (Норвегия) – 6,95

5. ван дер Граф (Швейцария) – 9,96

6. Диггинс (США) – 7,64