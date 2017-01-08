Николай Зимятов: "Устюгов может стать новым "королем лыж"

Четырехкратный олимпийский чемпион, "король лыж" 1980-х годов Николай Зимятов отметил, что россиянин Сергей Устюгов, одержавший победу в многодневке "Тур де Ски", способен стать новым "королем лыж". Сегодня Устюгов выиграл "Тур де Ски", по итогам финальной гонки преследования в гору он опередил норвежца Мартина Сундбю более чем на минуту.

- Вся страна радуется, это самый большой праздник начала этого года, - цитирует ТАСС Зимятова. - Все лыжники гордятся Устюговым. Сложно сказать, станет ли он новым "королем лыж", но я хотел бы, чтобы он продолжил традиции, шансы и возможности у него есть. Единственное, чего боюсь, - Устюгову будет тяжело на чемпионате мира сохранить такую великолепную форму, как на "Тур де Ски".

Напомним, что звание "короля лыж" присуждается победителю гонок на 30 и 50 км на чемпионате мира или Олимпийских играх. Первым обладателем этого звания в 1954 году стал советский лыжник Владимир Кузин, одержав победы на чемпионате мира в шведском Фалуне. Шведский король торжественно вручил ему за это большой серебряный кубок, на котором было выгравировано: "Королю лыж от короля Швеции".

Зимятин - единственный, кому удалось выиграть две дистанции (30 и 50 км) на Олимпийских играх, остальные "короли" одерживали свои победы на чемпионатах мира.