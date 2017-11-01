Николай Круглов: "Для меня Легков навсегда останется олимпийским чемпионом"

Бывший биатлонист сбоной России Николай Круглов возмутился решением комиссии МОК по поводу лыжников Евгения Белова и Александра Легкова. Комиссия под руководством Дениса Освальда вынесла решение аннулировать результаты обоих спортсменов на Олимпиаде-2014 в связи с нарушением антидопинговых правил. Легков лишился золота на дистанции 50 км, а сборная России, в составе которой он выступал, - серебра в эстафете 4x10 км.

"На мой взгляд, подобное решение дискредитирует сам МОК и ставит под вопрос эффективность всей существующей системы борьбы с допингом. <...> Лично для меня Александр Легков навсегда останется Олимпийским чемпионом, который одержал победу на том самом полтиннике в Сочи, оказавшись на голову сильнее своих соперников", - написал Круглов на своей странице в Фейсбуке.