Николай Дурманов: "Будь на месте Йохауг кто-нибудь из россиянок, то дисквалификация составила бы 4 года"

Экс-глава Российской антидопинговой службы Николай Дурманов считает, что если бы на месте норвежской лыжницы Терезы Йохауг была россиянка, то наказание было бы максимальным. Ранее норвежское антидопинговое агентство официально потребовало от национального олимпийского комитета страны дисквалифицировать на 14 месяцев 28-летнюю олимпийскую чемпионку.

- Что касается наказания: дело в том, что не существует такой жесткой таксы для тех или иных допинговых нарушений, - цитирует "Р-Спорт" Дурманова. - Потому что каждый раз оцениваются все обстоятельства – специально или нет, по глупости или по злому умыслу, сам спортсмен виноват или он пал жертвой некомпетентности своего обслуживающего персонала, поведение спортсмена во время расследования, поведение его федерации, стремление к сотрудничеству... В общем и целом получается этикеточка, на которой обозначен срок.

В данном случае 14 месяцев. Вообще-то, обычно такая этикеточка болтается где-то в районе двух лет. И будь на месте Терезы Йохауг кто-нибудь из наших, на этой бы этикеточке были законные четыре года. В общем-то, откровенного пренебрежения антидопинговым законодательством нет, и можно дать 14 месяцев. Но осадочек есть.

Для того чтобы на эту ситуацию глянуть непредвзято, нужно чуть-чуть углубиться в историю. Клостебол – это древний препарат, его придумали еще в ГДР, и он активно применялся в качестве допинга. Потом, поскольку это не очень сильный допинг, хотя в то же время у него явно анаболический эффект, он как-то из спорта ушел, и в основном он в животноводстве наблюдается. Им подкармливают скот, чтобы быстрее мясо набирал. И были случаи, когда у людей обнаруживали следы клостебола не потому, что они его применяли, а потому, что они эту самую анаболическую говядину пробовали.

Клостебол довольно активно применяется в разных кремах, гелях для заживления. И в данном случае, наверное, это правда, что Йохауг получила допинг через крем, который дал ей врач, и в этом креме итальянском как раз и находился клостебол. Ну, наверное, это правда.