Никита Крюков: "Спина пока дает о себе знать"

Олимпийский чемпион Никита Крюков выразил удовлетворение своим третьим местом в спринте классическим ходом на "Красногорской лыжне". Также он выразил надежду на то, что сможет выступить на Кубке мира уже в январе. В декабре россиянин был вынужден пропустить соревнования из-за проблем со спиной.

– Вернуться на Кубок мира планирую в январе, но будем смотреть от состояния, – цитирует "Р-Спорт" Крюкова. – Для себя планирую выйти на пик формы в феврале. Ставлю задачу выйти на пик формы, а если ты в состоянии – пройдешь все отборы и так далее.

Тут двоякая ситуация. Квалификацию проиграл 10 секунд Панжинскому, на Кубке мира можно было бы идти закатываться сразу, это непроходное время. В забегах стал разбегаться, но, знаете, после классических стартов спина пока дает о себе знать.

Надо продолжать лечить ее, чтобы все-таки попытаться вернуться в свои былые кондиции. Рад, что удалось от начала до конца провести классический спринт и в такой достаточно серьезной конкуренции завоевать третье место.