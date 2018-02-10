Никита Крюков: "После решения CAS о возврате медали Сочи-2014 появилась мотивация"

Российский лыжник Никита Крюков признался, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии с него пожизненной дисквалификации дало дополнительную мотивацию. Также Крюкову вернули серебряную медаль Олимпиады-2014, которой лишил его МОК.

– Действительно, я очень обрадовался, когда с нас сняли пожизненную дисквалификацию с Игр, вернули медаль Сочи-2014 и допустили до международных соревнований, – цитирует ТАСС Крюкова. – Был период, когда сразу после дисквалификации я выходил на тренировки просто для поддержания здоровья, и я не понимал, к чему готовиться, не зная, когда будет конец этому всему. Поэтому, конечно, я ощутил радость после такого решения CAS, вернулась мотивация выступать. Это было важно для всех спортсменов, которые были под запретом.

Теперь я начинаю соревноваться, потому что в этом плане был солидный пробел в практике. На данный момент я провел два старта и далее участием во многих турнирах буду пытаться набрать форму как раз к весенним этапам Кубка мира. Где именно побегу, пока под вопросом, но меня планируют ставить, и я буду смотреть, в какой форме буду находиться.