Никита Крюков: "После Олимпиады в Сочи было траурное состояние"

Олимпийский чемпион 2010 года в лыжных гонках россиянин Никита Крюков отметил, что Игры в Сочи дались ему очень тяжело. По его словам, после них он хотел сквозь землю провалиться.

– Для меня это так: слава богу, она прошла. Большое нервное напряжение испытывал, ведь не каждому спортсмену везет попасть в то поколение, когда проходят домашние Игры. Олимпиада была тяжелая, я эту книжку закрыл, отработал как мог, считаю, что готовился к ней достаточно хорошо, но не все получилось, как хотелось. Ну а прямо после своего выступления на Олимпиаде хотелось сквозь землю провалиться, из-за того что не оправдал мечты, надежды болельщиков... После гонки было траурное состояние, как будто кто-то умер, настолько это было тяжело.

- После Сочи ваша жизнь изменилась?

- Моя жизнь изменилась после Ванкувера. Кардинально.

- Вы были к этому готовы?

- Думаю, был. Смог не впасть в эйфорию и заниматься своим делом. Когда мне звонили корреспонденты из журналов, телеканалов, я вообще не понимал, зачем все это. На первом месте ведь должны быть тренировки, а они меня отвлекают, приходится тратить свое время...