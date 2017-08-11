Никита Крюков: "Надеюсь, что до старта под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018 дело не дойдет"

Олимпийский чемпион и действующий чемпион мира Никита Крюков​ рассказал о своей подготовке в Новой Зеландии, отметив, что пока не готов говорить о выступлении на Олимпиаде в качестве нейтрального спортсмена.

– Почему Новая Зеландия? В августе мы почти всегда используем горы в подготовке, – приводит слова Крюкова его официальный сайт. – В Новой Зеландии на высоте 1500 м над уровнем моря расположена база Снежная Ферма (Snow Farm), пребывание здесь тоже можно считать горным сбором. К тому же здесь есть снег, точнее, много снега! У меня запланировано 2 или 3 спуска вниз на имитационную работу. Также на снегу буду делать силовую и техническую работу. Погода тут устойчивая, бывает, конечно, и ветрено, и снежно, но в целом всегда солнечно и спокойно! Трасса впритык подходит к отелю, вышел на улицу и сразу начал кататься. Разница во времени с Москвой +9 часов. Питание хорошее, иногда специфичное, напоминает европейскую и азиатскую кухни.

Готов ли на Олимпиаде 2018 года выступить не под флагом России, а как сейчас легкоатлеты на чемпионате мира – в статусе нейтрального спортсмена? Я очень надеюсь, что до этого дело не дойдет, а наше руководство и министерство спорта предпримут все силы, чтобы избежать этого. Затрудняюсь ответить на этот вопрос сейчас, будет день - будет пища.