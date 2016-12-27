17:30 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Никита Крюков: "Моя фамилия тоже была в докладе Макларена"

0
0
0

Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Никита Крюков рассказал, как отреагировал на свое отстранение Алексей Петухов и объяснил, кто должен переживать за дисквалификации наших спортсменов. Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила российских лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина и Евгения Белова по результатам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

 
Максим ВЫЛЕГЖАНИН, Александр ЛЕГКОВ и Мартин СУНДБЮ.Наши лыжники отстранены от "Тур де Ски". Развитие событий

Слышал, что ребята отстранены от всех международных состязаний на период разбирательств. Конечно, когда отстраняют лидеров, это большая потеря для всей национальной сборной. Даже если одного. А тут даже не знаю, что сказать. Это большой удар по всему лыжному спорту в нашей стране.

Эти спортсмены теперь могут потерять медали Олимпиады в Сочи?

У них самих лучше об этом спросите. Я же сам медалист Игр в Сочи, а моя фамилия фигурировала во втором докладе Макларена. Но я не боюсь, потому что для меня эта Олимпиада уже пройденный этап. Я был готов к ней на 100 процентов. А раз уж сейчас ведется такая политическая война или битва, то тут не спортсмены должны переживать. Наше дело бегать и показывать результат, а всем остальным должны заниматься другие люди. А перед Играми в Рио спортсмены ходили по судам, в CAS – делали все возможное, чтобы их допустили. А в итоге ничего не получилось. В чем смысл переживаний тогда?

Может, в таком случае, дадите совет своим коллегам не волноваться?

Им и так уже надавали столько советов за последнее время. Со мной в одной команде Алексей Петухов. Когда его отстранили, написал ему. Он сказал: "Не понял, что это такое"

Не ожидал?

Да никто не ожидал! Это неприятная тема. И для меня, и для ребят. Завтра кто-угодно может оказаться в списке.

Даже вы?

С учетом того, как складывается ситуация, не исключаю такого развития событий. Я же ведь медалист сочинской Олимпиады. Почему бы им и меня не отстранить? (Ярослав СУСОВ)

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ