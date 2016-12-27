Никита Крюков: "Моя фамилия тоже была в докладе Макларена"

Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Никита Крюков рассказал, как отреагировал на свое отстранение Алексей Петухов и объяснил, кто должен переживать за дисквалификации наших спортсменов. Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила российских лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина и Евгения Белова по результатам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Слышал, что ребята отстранены от всех международных состязаний на период разбирательств. Конечно, когда отстраняют лидеров, это большая потеря для всей национальной сборной. Даже если одного. А тут даже не знаю, что сказать. Это большой удар по всему лыжному спорту в нашей стране.

– Эти спортсмены теперь могут потерять медали Олимпиады в Сочи?

– У них самих лучше об этом спросите. Я же сам медалист Игр в Сочи, а моя фамилия фигурировала во втором докладе Макларена. Но я не боюсь, потому что для меня эта Олимпиада – уже пройденный этап. Я был готов к ней на 100 процентов. А раз уж сейчас ведется такая политическая война или битва, то тут не спортсмены должны переживать. Наше дело – бегать и показывать результат, а всем остальным должны заниматься другие люди. А перед Играми в Рио спортсмены ходили по судам, в CAS – делали все возможное, чтобы их допустили. А в итоге ничего не получилось. В чем смысл переживаний тогда?

– Может, в таком случае, дадите совет своим коллегам не волноваться?

– Им и так уже надавали столько советов за последнее время. Со мной в одной команде Алексей Петухов. Когда его отстранили, написал ему. Он сказал: "Не понял, что это такое"

– Не ожидал?

– Да никто не ожидал! Это неприятная тема. И для меня, и для ребят. Завтра кто-угодно может оказаться в списке.

– Даже вы?

– С учетом того, как складывается ситуация, не исключаю такого развития событий. Я же ведь медалист сочинской Олимпиады. Почему бы им и меня не отстранить? (Ярослав СУСОВ)