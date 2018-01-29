Никита Крюков: "CAS вынесет решение отдельно по каждому спортсмену, а не по группе"

Российский лыжник Никита Крюков рассказал о заседании по своему делу в спортивном арбитражном суде (CAS). По его словам, решение будет вынесено по каждому спортсмену отдельно.
"Накануне прошло слушание в CAS, в спортивном арбитражном суде. Постарался выступить достойно и надеюсь, что арбитры оценят все, что я им сказал. Не буду раскрывать подробности, просили не оглашать их, так как это – закрытое слушание.
Скажу только, что решение вынесут отдельно по каждому спортсмену, а не группе. Буду надеяться на справедливое решение, которое вынесут арбитры, и на восстановление моей репутации и моего честного имени. Главное чтобы вы, уважаемые болельщики, знали, что все, чего я добился – это было завоевано честным трудом!" – сообщил Крюков на своем сайте.
Напомним, на прошлой неделе в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Среди лыжников это: Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева. Большинство спортсменов во главе с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе лично прибыли на заседание CAS, которое состоялось в пятницу в Женеве.
Дополнительная информация
http://nikitakriukov.ru/novosti/nikita-kryukov-vse-chego-ya-dobilsya-zavoevano-chestnyim-trudom.html
usuns
какая тебе разница, как тебя поимеют - индивидуально или в составе группы? можете даже не надеяться, таких "ошибок" как например с ефимовой перед рио они больше не допустят!
17:36
rusfed 2.0
Никита - продвинутый какой: свой сайт есть. Удачи с судебным решением!
11:00