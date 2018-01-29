Никита Крюков: "CAS вынесет решение отдельно по каждому спортсмену, а не по группе"

Российский лыжник Никита Крюков рассказал о заседании по своему делу в спортивном арбитражном суде (CAS). По его словам, решение будет вынесено по каждому спортсмену отдельно.

"Накануне прошло слушание в CAS, в спортивном арбитражном суде. Постарался выступить достойно и надеюсь, что арбитры оценят все, что я им сказал. Не буду раскрывать подробности, просили не оглашать их, так как это – закрытое слушание.

Скажу только, что решение вынесут отдельно по каждому спортсмену, а не группе. Буду надеяться на справедливое решение, которое вынесут арбитры, и на восстановление моей репутации и моего честного имени. Главное чтобы вы, уважаемые болельщики, знали, что все, чего я добился – это было завоевано честным трудом!" – сообщил Крюков на своем сайте.

Напомним, на прошлой неделе в Женеве началась серия слушаний по апелляциям 39 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Среди лыжников это: Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева. Большинство спортсменов во главе с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе лично прибыли на заседание CAS, которое состоялось в пятницу в Женеве.