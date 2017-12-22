Никита Крюков: "Буду оспаривать решение МОК в CAS"

Трехкратный чемпион мира Никита Крюков отметил, что решение МОК пожизненно отстранить его от Олимпиад не стало неожиданностью. Спортсмен также добавил, что намерен обжаловать это решение в CAS.

– Не скажу, что это стало для меня неожиданностью, – цитирует ТАСС Крюкова. – Если бы я был первым, как Александр Легков, то это стало бы для меня шоком, но сейчас я уже лишь очередной в этом списке. Конечно, неприятно осознавать, что МОК пожизненно отстранил от Олимпийских игр. Буду оспаривать это решение в CAS, свою репутацию я завоевывал годами, а тут в одночасье ее размазывают по стенке.

Напомним, 20 декабря комиссия МОК под руководством Дениса Освальда рассмотрела дела 11 российских спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.