18:52 6 января | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

"Ничего не понимаю". Казахстанец Полторанин дал интервью дня на "Тур де Ски"

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Представитель Казахстана Алексей Полторанин рад тому, что поднялся на второе место в общем зачете "Тур де Ски". Лыжник отметил, что это лучший результат в его карьере.

"Еще никогда я не был так высоко в общем зачете "Тур де Ски. Вторая позиция – лучший результат в моей карьере. Я очень рад", – сказал Полторанин во флэш-интервью после гонки.

При этом спортсмен не смог ответить на второй вопрос журналиста, говорящего на английском языке.

"Б**, вы говорите слишком быстро. Я не понимаю", - подытожил лыжник, ответив по-русски.

Полторанин выиграл масс-старт на "Тур де Ски", Ларьков – 2-й, Устюгов – 14-й

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КОММЕНТАРИИ (4)
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vit316

Молодец! Наш ответ Чемберлену. Если уважают спортсмена, то пусть или задают вопрос на родном языке, или через переводчика.

19:49 6 января

Komendant1

Наш человек!

19:17 6 января

объективный Артём =)

ахаха,я чуть не упал,Леша красавчик канеш=)

19:13 6 января

rusfed 2.0

Да, это было смешно ) Нашелся быстро )

18:55 6 января