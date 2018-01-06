"Ничего не понимаю". Казахстанец Полторанин дал интервью дня на "Тур де Ски"

Представитель Казахстана Алексей Полторанин рад тому, что поднялся на второе место в общем зачете "Тур де Ски". Лыжник отметил, что это лучший результат в его карьере.

"Еще никогда я не был так высоко в общем зачете "Тур де Ски. Вторая позиция – лучший результат в моей карьере. Я очень рад", – сказал Полторанин во флэш-интервью после гонки.

При этом спортсмен не смог ответить на второй вопрос журналиста, говорящего на английском языке.

"Б**, вы говорите слишком быстро. Я не понимаю", - подытожил лыжник, ответив по-русски.

Полторанин выиграл масс-старт на "Тур де Ски", Ларьков – 2-й, Устюгов – 14-й