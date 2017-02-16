20:57 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Независимая комиссия не нашла нарушений антидопинговых правил в сборной Норвегии

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Независимая комиссия, состоящая из экспертов из Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии, проверила законность использования медицинских препаратов сборной Норвегии по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Норвегии. Каких-либо нарушений при назначении лекарств выявлено не было. Ни один из здоровых спортсменов не принимал препараты без симптомов заболевания.

Руководству команды рекомендовано внимательнее следить за использованием препаратов и проводить более активную антидопинговую пропаганду среди спортсменов.

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