Независимая комиссия не нашла нарушений антидопинговых правил в сборной Норвегии

Независимая комиссия, состоящая из экспертов из Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии, проверила законность использования медицинских препаратов сборной Норвегии по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Норвегии. Каких-либо нарушений при назначении лекарств выявлено не было. Ни один из здоровых спортсменов не принимал препараты без симптомов заболевания.

Руководству команды рекомендовано внимательнее следить за использованием препаратов и проводить более активную антидопинговую пропаганду среди спортсменов.