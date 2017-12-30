Наталья Непряева: "Не настраивалась выйти в финал спринта на "Тур де Ски"

Российская лыжница Наталья Непряева осталась довольна выступлением в спринте на стартовом этапе "Тур де Ски"-2017/18. Спортсменка заняла четвертое место в гонке.

- Я очень довольна результатом и тем, как сложилась для меня гонка! Конечно, всегда хочется быть выше. Буду стараться исправлять свои ошибки в дальнейшем. На самом деле с утра я не настраивалась на финал, потому что это первый мой финал. Но гонка прошла для меня хорошо, по нарастающей. Во всех забегах, не только в финальном, было видно, что поначалу все экономят силы ради финишного рывка.

Пока тяжело говорить о впечатлениях от "Тур де Ски", прошла только одна гонка. Пока я всем довольна и надеюсь, что все для меня пройдет удачно.