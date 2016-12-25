14:50 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Наталья Матвеева планирует выйти на пик формы к чемпионату мира в Лахти

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Российская лыжница Наталья Матвеева рассчитывает выйти на пик формы к чемпионату мира 2017 года в Финляндии. Чемпионат мира пройдет в Лахти с 22 февраля по 5 марта.

– Надеюсь, что пик формы будет к чемпионату мира, даже с девчонками обсуждали, что в шестерке "сидим", – приводит "Р-Спорт" слова Матвеевой. – Если бы это был пик, то должен был быть и спад, где-то за двадцатку. Думаю, если у нас просматривается стабильность, то это не пик формы. Это наше стабильное состояние, а дальше должно быть лучше.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20161225/1114248559.html

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