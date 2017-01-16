Наталья Матвеева: "Отсутствие некоторых соперниц на этапе в Тоблахе не принижает наш успех"

Российская лыжница Наталья Матвеева, выиграв личный спринт в Тоблахе, стала автором рекорда. Между двумя ее личными победами на этапах Кубка мира прошло более девяти лет. Длиннее промежутка не было ни у кого за всю историю проведения соревнований.

– Вы осознавали, что эта победа историческая, первая для вас за целых девять лет? – вопрос Матвеевой.

– Я была очень рада, но честно, когда последний раз выигрывала, даже не вспомнила. Мне задали такой вопрос, но я сказала просто: очень давно, лет десять назад. Потом, конечно, уже узнала про рекорд и всю эту статистику. Было очень приятно.

– Насколько тяжело после исторического триумфа накануне было настроиться еще и на командный спринт?

– Изначально мы с Юлей Белоруковой хотели побороться за подиум. Но пролог дался очень тяжело, я понимала, что с таким состоянием дальше будет еще сложнее. Перед финалом сказала: "Юль, если мы не потерпим как следует, медали точно не будет". И она молодец, выдала очень сильный третий этап, по-настоящему через "не могу". Мы немного замешкались на передаче, и образовался большой отрыв перед норвежкой и шведкой. Видимо, они думали, что я уже не догоню, потому что в подъем я их "съела" неожиданно быстро. А дальше получилось фактически повторение личного спринта, я действовала по той же схеме и с тем же результатом.

– Насколько тот факт, что в Тоблахе не было некоторых спортсменок, кто участвовал в "Тур де Ски" – например, шведки Стины Нильссон, сказался на уровне конкуренции?

– Если бы Нильссон бежала, конечно, было бы интереснее. Вообще, в Тоблахе из "красной" группы (которая составляет 30 сильнейших спортсменок Кубка мира. – Прим. "СЭ") участвовали только 16 лыжниц. Но это тоже очень серьезные спортсменки. Все борются, все хотят на подиум и не собираются ничего отдавать просто так. Я не думаю, что отсутствие некоторых соперниц как-то принижает наш успех. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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