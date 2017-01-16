Наталья Матвеева: "Крамер примотал мне скотчем палки к рукам, чтобы исправить ошибку в технике"

Российская лыжница Наталья Матвеева подчеркнула, что под руководством тренера сборной Маркуса Крамера сумела исправить ошибку в технике. По ее словам, для этого специалист примотал скотчем пальцы и кисти к палке.

– Что, например, Крамер поменял в ваших тренировках? Все-таки вы действительно изменились очень заметно – одной чуткостью тренера это не объяснить, – вопрос Матвеевой.

– Для примера расскажу про смешной случай в июне на сборе в Отепя. У меня с детства есть ошибка в технике, из-за которой я держу палку чуть по-другому, чем все остальные. Все тренеры, с которыми я работала раньше, пытались ее исправить, но не удалось. Маркус в Отепя выслушал эту историю, покивал и взял видеокамеру. Поснимал меня на тренировке, проехал рядом на велосипеде, посмотрел, как именно идет движение кисти. Смотрю, на следующий день несет скотч и тейп. Я говорю: "Это еще зачем?"

– Интересно.

– Он взял и просто примотал мне пальцы и кисти к палке так, чтобы было правильно. А у нас, представьте, по плану скоростная тренировка. Я инстинктивно пытаюсь палку стряхнуть, взять удобно, а не могу. Так постепенно и переучилась. Осенью мы провели тест на тредбане, чтобы понять, могу ли я с правильным положением палок выдерживать максимальную скорость. Выяснилось, что могу. Причем благодаря этому начала меняться к лучшему и техника хода в целом. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полная версия интервью Натальи Матвеевой