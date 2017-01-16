Наталья Матвеева: "Изначально не планировала выступать на "Тур де Ски"

Российская лыжница Наталья Матвеева, которая стала победительницей в спринте на этапе Кубка мира в Тоблахе, изначально не планировал выступать на "Тур де Ски". По словам спортсменки, ей непросто бежать столько гонок, поэтому она решила сконцентрироваться на Тоблахе.

– Почему вы отказались от участия в многодневке "Тур де Ски"? Получается, что до сегодняшнего дня вы выступали всего на трех этапах Кубка мира, - вопрос Матвеевой.

– Выступать в "Туре" я не планировала изначально. Там был всего один спринт, а бежать столько дистанционных гонок мне тяжело. Сколько я ни бегала "Тур де Ски" раньше, меня все равно снимали после спринтов. Поэтому мы решили пропустить многодневку и сделать акцент на Тоблахе. А что касается количества стартов, тут все нормально, мне хватает. Помимо Кубка мира я еще выступала на Альпийском кубке в швейцарском Гомсе и на "Красногорской лыжне". Планировали перед Тоблахом съездить на соревнования в Обертиллиах, но не получилось из-за накладки с транспортом. Зато мы провели вместо этого две контрольные тренировки.

– Вы же наверняка следили за "Тур де Ски" по телевизору? Что скажете о феноменальной победе Сергея Устюгова?

– Во время спринтов Серега за нас болел на стартовой поляне. И когда подошел поздравлять, я сказала: "Это все ты нас вдохновил!". Это чистая правда.

– В этом году вы впервые готовились вместе с Устюговым и остальными нашими лидерами в группе Маркуса Крамера. Что этот специалист изменил в вашей подготовке, раз вы стали совершенно иной, чем в прошлые годы?

– Мне кажется, он кардинально поменял практически все. Как мы тренируемся, готовимся к соревнованиям, переезжаем, проводим время дома... Мне нравится, что нет такого: план один для всех, и хоть умри, но выполни. У нас постоянный диалог, и, главное, Маркус тебя действительно слышит. Без проблем даст лишний отдых или снизит нагрузку, если увидит, что ты реально не справляешься. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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