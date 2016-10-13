На креме, который использовала Йохауг, зачеркнута надпись "допинг"

На упаковке крема "Трофодермин", который предположительно стал причиной положительной допинг-пробы у норвежки Терезы Йохауг, на самом деле есть заметная надпись "допинг". В соответствии с итальянским законодательством на всех лекарствах, которые содержат запрещенные ВАДА вещества, должно быть заметное обозначение, что они являются допингом. Таким образом, запрещенный стероид клостебол не только был указан в аннотации к препарату, но и на самой упаковке присутствует заметный красный кружок с перечеркнутым словом "допинг".

В то же время норвежский канал NRK представил фото Йохауг от сентября этого года, где действительно заметно, что у спортсменки проблемы с кожей губ. Напомним, Йохауг утверждает, что использовала крем "Трофодермин" для лечения солнечных ожогов на губах во время сбора в Италии. (Наталья МАРЬЯНЧИК)