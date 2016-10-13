18:05 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

На креме, который использовала Йохауг, зачеркнута надпись "допинг"

Тереза ЙОХАУГ. Фото Фото - skirun.ru.
Тереза ЙОХАУГ. Фото Фото - skirun.ru.
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На упаковке крема "Трофодермин", который предположительно стал причиной положительной допинг-пробы у норвежки Терезы Йохауг, на самом деле есть заметная надпись "допинг". В соответствии с итальянским законодательством на всех лекарствах, которые содержат запрещенные ВАДА вещества, должно быть заметное обозначение, что они являются допингом. Таким образом, запрещенный стероид клостебол не только был указан в аннотации к препарату, но и на самой упаковке присутствует заметный красный кружок с перечеркнутым словом "допинг".

В то же время норвежский канал NRK представил фото Йохауг от сентября этого года, где действительно заметно, что у спортсменки проблемы с кожей губ. Напомним, Йохауг утверждает, что использовала крем "Трофодермин" для лечения солнечных ожогов на губах во время сбора в Италии. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shu111

А крышечка? Скажите, есть ли царапины на крышечке?

19:03

tryam

пусть скажет, что подумала, раз перечеркнуто, то значит допинга нет))

18:33

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