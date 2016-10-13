На креме, который использовала Йохауг, зачеркнута надпись "допинг"

На упаковке крема "Трофодермин", который предположительно стал причиной положительной допинг-пробы у норвежки Терезы Йохауг, на самом деле есть заметная надпись "допинг". В соответствии с итальянским законодательством на всех лекарствах, которые содержат запрещенные ВАДА вещества, должно быть заметное обозначение, что они являются допингом. Таким образом, запрещенный стероид клостебол не только был указан в аннотации к препарату, но и на самой упаковке присутствует заметный красный кружок с перечеркнутым словом "допинг".
В то же время норвежский канал NRK представил фото Йохауг от сентября этого года, где действительно заметно, что у спортсменки проблемы с кожей губ. Напомним, Йохауг утверждает, что использовала крем "Трофодермин" для лечения солнечных ожогов на губах во время сбора в Италии. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
VIDEO: 30g Trofodermin, kjøpt i Italia. Uten merke på én side, tydelig på den andre. Ikke verifisert at dette er samme eske som legen kjøpte pic.twitter.com/WwMdt2AABp– TV 2 Sporten (@2sporten) 13 октября 2016 г.
shu111
А крышечка? Скажите, есть ли царапины на крышечке?
19:03
tryam
пусть скажет, что подумала, раз перечеркнуто, то значит допинга нет))
18:33