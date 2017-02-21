Мякяряйнен не выступит на чемпионате мира по лыжным гонкам

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен не примет участия в чемпионате мира по лыжным гонкам, который пройдет в Лахти. Об этом Мякяряйнен сообщила на своей странице в "Инстаграме".

– Одна женщина не может быть в двух местах одновременно, – написала Мякяряйнен. – Мне нужно было принять серьезное решение. Я люблю биатлон всем сердцем, но домашний чемпионат мира в Лахти – это тоже мечта…

Так как я в этом сезоне не участвовала в лыжных гонках, я прекрасно понимаю, что сборная не может пообещать мне какие-то дистанции в Лахти. А чтобы подготовиться к предстоящим этапам Кубка мира, мне нужно было принять решение прямо сейчас, не позже. Желаю удачи сборной Финляндии на ЧМ-2017 в Лахти.