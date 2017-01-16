Мякяряйнен может выступить на чемпионате мира по лыжным гонкам

Главный тренер лыжной сборной Финляндии Рейо Юльхя сообщил, что биатлонистка Кайса Мякяряйнен может принять участие в чемпионате мира по лыжым гонкам, который состоится в конце февраля в Лахти. Наставник рассчитывал, что она выступит в эстафете, но такой вариант сейчас отпал.

- Кайса сосредоточена на своем главном виде спорта, что полностью логично и понятно, - приводит Ilta Sanomat слова Юльхя. - Так что в эстафете мы будем рассчитывать только на свои силы. У нас хорошая конкуренция, а Кайса всегда был "бонусной" спортсменкой для команды. Но дверь для нее не закрыта. Вероятные травмы могут изменить ситуацию.