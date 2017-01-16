00:12 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Мякяряйнен может выступить на чемпионате мира по лыжным гонкам

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Главный тренер лыжной сборной Финляндии Рейо Юльхя сообщил, что биатлонистка Кайса Мякяряйнен может принять участие в чемпионате мира по лыжым гонкам, который состоится в конце февраля в Лахти. Наставник рассчитывал, что она выступит в эстафете, но такой вариант сейчас отпал.

-  Кайса сосредоточена на своем главном виде спорта, что полностью логично и понятно, - приводит Ilta Sanomat слова Юльхя. - Так что в эстафете мы будем рассчитывать только на свои силы. У нас хорошая конкуренция, а Кайса всегда был "бонусной" спортсменкой для команды. Но дверь для нее не закрыта. Вероятные травмы могут изменить ситуацию.

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Материалы REN-TV

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