Мужская сборная России пропустит этап в Ля-Клюзе

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что дистанционная группа под руководством Олега Перевозчикова, кроме Андрея Мельниченко, не примет участия в этапе Кубка мира во французском Ля-Клюзе. Соревнования пропустят Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных и Илья Семиков.

Этап в Ля-Клюзе пройдет 17 и 18 декабря. В программе соревнований запланированы масс-старт на 15 километров и эстафетная гонка.

- Группа Перевозчикова, кроме Андрея Мельниченко, пропустит этап во Франции и будет готовиться к "Тур де Ски", - приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе.