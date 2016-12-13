17:05 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Мужская сборная России пропустит этап в Ля-Клюзе

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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что дистанционная группа под руководством Олега Перевозчикова, кроме Андрея Мельниченко, не примет участия в этапе Кубка мира во французском Ля-Клюзе. Соревнования пропустят Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных и Илья Семиков.

Этап в Ля-Клюзе пройдет 17 и 18 декабря. В программе соревнований запланированы масс-старт на 15 километров и эстафетная гонка.

- Группа Перевозчикова, кроме Андрея Мельниченко, пропустит этап во Франции и будет готовиться к "Тур де Ски", - приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20161213/1113684945.html

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