23:59 27 января | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

МОК не пригласил в Пхенчхан ни одного из тренеров сборной России, работавших на Играх в Сочи

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МОК принял решение не приглашать на Олимпиаду в Пхенчхане тренеров, которые работали с российскими лыжниками на Играх в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФЛГР Елену Вяльбе. Ранее по итогам работы дисциплинарной комиссии МОК были аннулированы результаты 11 российских лыжников на Играх в Сочи, сами спортсмены пожизненно были отстранены от участия в Олимпиадах.

- Ни одному из тренеров, работавшим со сборной в Сочи, не пришло приглашение на Игры. Также приглашения не получили врачи и массажисты, которые тоже были на Олимпиаде в 2014 году. Есть у нас вопрос по одному врачу, которого не было в Сочи, но нам объяснений не дают, - сказала Вяльбе. - ОКР подал нашу полную заявку из 20 человек, МОК ее обрезал. У Международной федерации лыжного спорта (FIS) 24 января был крайний срок распределения квот, и они наши квоты отдали другим странам, что логично. Поэтому частично наш персонал, который должен был жить в олимпийской деревне, будет жить за ее пределами.

С 12 спортсменами на Игры отправятся 12 человек обслуживающего персонала. Если кто-то из лыжников отыгрывается в Спортивном арбитражном суде, то вместе с ним поедет еще один человек из этого персонала. Юрий Бородавко, Данил Акимов и Олег Перевозчиков приглашения не получили. Но немец Вольфганг Пихлер, например, который работал с нашей биатлонной сборной в Сочи, поедет в Пхенчхан, поэтому, может, что-то изменится.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4908717

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
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Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Странно, что ТАСС осенило практически в полночь 28.01.???? О недопуске ""сочинских тренеров и проч. вспомогат."" БЫЛО заявлено в пресс--релизе МОК от 5.12.17. !!!! Причём, ЭТО должно касаться ВСЕХ тренеров и проч. ВСЕХ видов спорта, а не только лыж....

09:55

ЛокоМотив

получается все наоборот,повезло всем отстраненным,к ним не прилипнет позорное НЕЙТРАЛ

01:26

За Россию без допинга!

ну вот, как обычно. Речь о недопуске тренеров, а у spetrov опять либералы виноваты. Странно, что еще украинцев не упомянул

00:52

Thomas_Boy_

Мадам Град45 уже начала составлять списки врагов русского народа, которых лично будет отлавливать на границе. Ни одного не пропустит. Я спокоен. МОКовцы и ВАДАвцы к нам не проникнут.

00:49

КГИ

Я уж думал Тутберидзе не позвали. Оказывается, речь только о лыжниках

00:48

grad45

Пройдёт Олимпиада. Будут ли приняты персональные жёсткие меры против конкретных лиц МОК и ВАДА? Или опять всё пустим на самотёк??? Закрыть въезд врагам российского народа! Мы потеряем больше, если не сделаем это! Наказывать надо по полной!!! И добиться членства в МОК и ВАДА! Такого не должно быть, чтобы не было ни одного россиянина от такой огромной страны Россия. Просто позор.

00:32

grad45

Всем известно, кто дирижёр у МОК и ВАДА... И после всей этой войны против России мы должны уважать Америку? Дуля вам, пиндосы, а не Расея!

00:32

grad45

Томас Бах прыгал в Сочи перед Путиным, лебезил, а когда бабло срубил, слинял туда, где ещё больше бабла… Немчуру объявить персоной нон-грата! Чтобы следа его га российской земле не было!!!

00:32

spetrov

Правильно говорят, нашим нынешним либероидно настроидным гражданам дай поуправлять чем-нибудь, - таких бы проблем поимели - годы большого террора детской игрой бы оказались. :)

00:14

spetrov

rusfed 2.0, тебе бы на месте Вышинского цены бы не было.

00:11

spetrov

Потому что правильные тренеры сборной России должны проигрывать вместе с подопечными. :)

00:10

rusfed 2.0

Как одна паршивая овца все стадо испортила

00:07

kac35

Всех Мутко замазал.

00:04