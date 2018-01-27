МОК не пригласил в Пхенчхан ни одного из тренеров сборной России, работавших на Играх в Сочи

МОК принял решение не приглашать на Олимпиаду в Пхенчхане тренеров, которые работали с российскими лыжниками на Играх в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФЛГР Елену Вяльбе. Ранее по итогам работы дисциплинарной комиссии МОК были аннулированы результаты 11 российских лыжников на Играх в Сочи, сами спортсмены пожизненно были отстранены от участия в Олимпиадах.

- Ни одному из тренеров, работавшим со сборной в Сочи, не пришло приглашение на Игры. Также приглашения не получили врачи и массажисты, которые тоже были на Олимпиаде в 2014 году. Есть у нас вопрос по одному врачу, которого не было в Сочи, но нам объяснений не дают, - сказала Вяльбе. - ОКР подал нашу полную заявку из 20 человек, МОК ее обрезал. У Международной федерации лыжного спорта (FIS) 24 января был крайний срок распределения квот, и они наши квоты отдали другим странам, что логично. Поэтому частично наш персонал, который должен был жить в олимпийской деревне, будет жить за ее пределами.

С 12 спортсменами на Игры отправятся 12 человек обслуживающего персонала. Если кто-то из лыжников отыгрывается в Спортивном арбитражном суде, то вместе с ним поедет еще один человек из этого персонала. Юрий Бородавко, Данил Акимов и Олег Перевозчиков приглашения не получили. Но немец Вольфганг Пихлер, например, который работал с нашей биатлонной сборной в Сочи, поедет в Пхенчхан, поэтому, может, что-то изменится.