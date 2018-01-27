МОК не пригласил в Пхенчхан ни одного из тренеров сборной России, работавших на Играх в Сочи

МОК принял решение не приглашать на Олимпиаду в Пхенчхане тренеров, которые работали с российскими лыжниками на Играх в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФЛГР Елену Вяльбе. Ранее по итогам работы дисциплинарной комиссии МОК были аннулированы результаты 11 российских лыжников на Играх в Сочи, сами спортсмены пожизненно были отстранены от участия в Олимпиадах.
- Ни одному из тренеров, работавшим со сборной в Сочи, не пришло приглашение на Игры. Также приглашения не получили врачи и массажисты, которые тоже были на Олимпиаде в 2014 году. Есть у нас вопрос по одному врачу, которого не было в Сочи, но нам объяснений не дают, - сказала Вяльбе. - ОКР подал нашу полную заявку из 20 человек, МОК ее обрезал. У Международной федерации лыжного спорта (FIS) 24 января был крайний срок распределения квот, и они наши квоты отдали другим странам, что логично. Поэтому частично наш персонал, который должен был жить в олимпийской деревне, будет жить за ее пределами.
С 12 спортсменами на Игры отправятся 12 человек обслуживающего персонала. Если кто-то из лыжников отыгрывается в Спортивном арбитражном суде, то вместе с ним поедет еще один человек из этого персонала. Юрий Бородавко, Данил Акимов и Олег Перевозчиков приглашения не получили. Но немец Вольфганг Пихлер, например, который работал с нашей биатлонной сборной в Сочи, поедет в Пхенчхан, поэтому, может, что-то изменится.
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Странно, что ТАСС осенило практически в полночь 28.01.???? О недопуске ""сочинских тренеров и проч. вспомогат."" БЫЛО заявлено в пресс--релизе МОК от 5.12.17. !!!! Причём, ЭТО должно касаться ВСЕХ тренеров и проч. ВСЕХ видов спорта, а не только лыж....
09:55
ЛокоМотив
получается все наоборот,повезло всем отстраненным,к ним не прилипнет позорное НЕЙТРАЛ
01:26
За Россию без допинга!
ну вот, как обычно. Речь о недопуске тренеров, а у spetrov опять либералы виноваты. Странно, что еще украинцев не упомянул
00:52
Thomas_Boy_
Мадам Град45 уже начала составлять списки врагов русского народа, которых лично будет отлавливать на границе. Ни одного не пропустит. Я спокоен. МОКовцы и ВАДАвцы к нам не проникнут.
00:49
КГИ
Я уж думал Тутберидзе не позвали. Оказывается, речь только о лыжниках
00:48
grad45
Пройдёт Олимпиада. Будут ли приняты персональные жёсткие меры против конкретных лиц МОК и ВАДА? Или опять всё пустим на самотёк??? Закрыть въезд врагам российского народа! Мы потеряем больше, если не сделаем это! Наказывать надо по полной!!! И добиться членства в МОК и ВАДА! Такого не должно быть, чтобы не было ни одного россиянина от такой огромной страны Россия. Просто позор.
00:32
grad45
Всем известно, кто дирижёр у МОК и ВАДА... И после всей этой войны против России мы должны уважать Америку? Дуля вам, пиндосы, а не Расея!
00:32
grad45
Томас Бах прыгал в Сочи перед Путиным, лебезил, а когда бабло срубил, слинял туда, где ещё больше бабла… Немчуру объявить персоной нон-грата! Чтобы следа его га российской земле не было!!!
00:32
spetrov
Правильно говорят, нашим нынешним либероидно настроидным гражданам дай поуправлять чем-нибудь, - таких бы проблем поимели - годы большого террора детской игрой бы оказались. :)
00:14
spetrov
rusfed 2.0, тебе бы на месте Вышинского цены бы не было.
00:11
spetrov
Потому что правильные тренеры сборной России должны проигрывать вместе с подопечными. :)
00:10
rusfed 2.0
Как одна паршивая овца все стадо испортила
00:07
kac35
Всех Мутко замазал.
00:04