МОК лишил Легкова золота Сочи на 50 км, Россия теряет серебро в эстафете

Дисциплинарная комиссия МОК вынесла решение по поводу российского лыжника Александра Легкова. Спортсмен в декабре прошлого года были отстранены от соревнований на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Комиссия под руководством Дениса Освальда приняла решение, что Александр Легков нарушил антидопинговые правила во время Олимпиады в Сочи. Все его результаты Игр-2014 были аннулированы. В их числе золото на дистанции 50 км, серебро в эстафете 4x10 км и десятое место в скиатлоне. Также Легков и эстафетная сборная должны будут вернуть призовые, полученные за выступления на Олимпиаде.
Таким образом, помимо Легкова, серебра Сочи-2014 лишатся и его партнеры по эстафетной команде - Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных и Максим Вылегжанин.
Помимо этого, МОК запретил Легкову выступать на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
Напомним, 23 декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена приняла решение об отстранении участников Олимпийских игр 2014 года в Сочи Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Спортсмены оспорили это решение в CAS, но их запрос был отклонен. В мае суд оставил в силе решение FIS до 31 октября этого года.
vit 72
Позор.Я помню свою радость...Даже подумать не мог. Легков, чмо ты.
20:15
KhSL
В войне, в том числе информационной, есть потери. Для своры, которая через пару минут поднимет счастливый лай, это будет локальная победа. Плевать на них, они по другую линию информационного фронта. Для меня Легков был и остается Олимпийским чемпионом, просто ставшим жертвой этой войны. Но, как это всегда было, полная победа будет за нами, пусть до хрипа долаются всякие чмоки с прочей всем известной швалью...
19:05
titan2313
Очередной плевок в сторону России! За что получают деньги чиновники???
19:04
muzsolini
Ну вот и усё.
18:59