МОК лишил Белова шанса поехать на Игры-2018 и аннулировал его результаты Сочи-2014

Дисциплинарная комиссия МОК вынесла решение по поводу российского лыжника Евгения Белова. Спортсмен в декабре прошлого года были отстранены от соревнований на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Комиссия под руководством Дениса Освальда приняла решение, что Белов нарушил антидопинговые правила во время Олимпиады в Сочи. Все его результаты Игр-2014 были аннулированы. В их числе 18-е место в скиатлоне и 25-е место на дистанции 15 км. Кроме того, Спортсмен не сможет выступить на Играх в Пхенчхане.

Напомним, что аналогичное наказание было вынесено и Александру Легкову, который выиграл золото на дистанции 50 км и взял серебро в эстафете 4x10 км в составе сборной России.

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