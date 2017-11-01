МОК лишает Легкова золота Сочи на 50 км, Россия теряет серебро в эстафете

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал решения комиссии организации под руководством Дениса Освальда , которая признала виновными в нарушении антидопинговых правил российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова . Также комиссия приняла решение аннулировать результаты Легкова и Белова на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Дисциплинарная комиссия МОК вынесла решение по поводу российского лыжника Александра Легкова. Спортсмен в декабре прошлого года были отстранены от соревнований на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Комиссия под руководством Дениса Освальда приняла решение, что Александр Легков нарушил антидопинговые правила во время Олимпиады в Сочи. Все его результаты Игр-2014 были аннулированы. В их числе золото на дистанции 50 км, серебро в эстафете 4x10 км и десятое место в скиатлоне. Также Легков и эстафетная сборная должны будут вернуть призовые, полученные за выступления на Олимпиаде.

Таким образом, помимо Легкова, серебра Сочи-2014 лишатся и его партнеры по эстафетной команде - Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных и Максим Вылегжанин.

Помимо этого, МОК запретил Легкову выступать на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Напомним, 23 декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена приняла решение об отстранении участников Олимпийских игр 2014 года в Сочи Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Спортсмены оспорили это решение в CAS, но их запрос был отклонен. В мае суд оставил в силе решение FIS до 31 октября этого года.

Легкова лишают золота Сочи. Вся информация. Live!