Министр спорта Московской области: "Дисквалификация Легкова и других наших лыжников - акт театра абсурда"

Министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) нарушил собственные олимпийские принципы, когда дисквалифицировал российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова.

В среду Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил спортсменов от Олимпиад и аннулировал их результаты на Играх 2014 года. Основанием стали данные перепроверки взятых на Олимпиаде в Сочи допинг-проб с помощью новой методики.

– Дисквалификация олимпийского чемпиона Александра Легкова и других наших лыжников – это очередной акт театра абсурда, – цитирует Терюшкова пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. - И боюсь, что не последний. Международный олимпийский комитет нарушает собственные олимпийские принципы, когда бездоказательно выбрасывает на обочину звёзд спорта, которые на протяжении всей своей карьеры приносили славу и популярность этой организации и всему олимпийскому движению. Я лично знаю Александра как блестящего спортсмена и честнейшего человека. Вся его многолетняя работа была направлена на борьбу с соперниками на дистанции, а подковёрные игры его никогда не интересовали.

В очередной раз вынужден констатировать, что спорт становится заложником политики. И этот процесс необходимо остановить, пока не стало слишком поздно. Непонятна и неприемлема политика двойных стандартов. Когда звёзды норвежского лыжного спорта Мартин Сундбю и Тереза Йохауг попадаются на употреблении конкретных запрещённых препаратов и их вина полностью доказана, они получают мизерные дисквалификации. В случае же с нашими лыжниками нет никаких доказательств, только предположения, а спортсменов дисквалифицируют пожизненно.