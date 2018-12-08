Мельниченко стал третьим в гонке на 30 км, победил норвежец Рете

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Бейтостелене (Норвегия) победу в лыжной гонке на 30 километров у мужчин свободным стилем одержал норвежец Шур Рете. Он преодолел дистанцию за один час, 9 минут и 53,5 секунды.
Вторым стал его соотечественник Мартин Йонсруд Сундбю. На третьем месте российский спортсмен Андрей Мельниченко. Евгений Белов занял четвертое место, Александр Большунов - шестое, а Денис Спицов стал восьмым.
Лыжные гонки
Бейтостелен (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Дистанционные соревнования
Индивидуальная гонка, 30 км (С)
1. Шур Рете (Норвегия) - 1:09.53,5
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - отставание 35,2
3. Андрей Мельниченко (Россия) - 49,2
4. Евгений Белов (Россия) - 1.07,2
5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) - 1.16,5
6. Александр Большунов (Россия) - 1.23,2
8. Денис Спицов (Россия) - 1.27,2
16. Алексей Червоткин (Россия) - 2.00,7
28. Андрей Ларьков (Россия) - 3.10,7