Мельниченко стал третьим в гонке на 30 км, победил норвежец Рете

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Бейтостелене (Норвегия) победу в лыжной гонке на 30 километров у мужчин свободным стилем одержал норвежец Шур Рете. Он преодолел дистанцию за один час, 9 минут и 53,5 секунды.

Вторым стал его соотечественник Мартин Йонсруд Сундбю. На третьем месте российский спортсмен Андрей Мельниченко. Евгений Белов занял четвертое место, Александр Большунов - шестое, а Денис Спицов стал восьмым.

Лыжные гонки

Бейтостелен (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Дистанционные соревнования

Индивидуальная гонка, 30 км (С)

1. Шур Рете (Норвегия) - 1:09.53,5

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - отставание 35,2

3. Андрей Мельниченко (Россия) - 49,2

4. Евгений Белов (Россия) - 1.07,2

5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) - 1.16,5

6. Александр Большунов (Россия) - 1.23,2

8. Денис Спицов (Россия) - 1.27,2

16. Алексей Червоткин (Россия) - 2.00,7

28. Андрей Ларьков (Россия) - 3.10,7