Матвеева выиграла спринт на Кубке мира

Россиянка Наталья Матвеева стала первой в индивидуальном спринте на этапе Кубка мира в Тоблахе. Второе время - у Майкен Касперсен Фаллы из Норвегии, а третье место заняла шведка Ханна Фальк.

Тоблах (Италия)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальный спринт

Спринт (С)

1. МАТВЕЕВА (Россия) - 3.04,13

2. Фалла (Норвегия) - отставание 0,08

3. Фальк (Швеция) - 2,41

4. Рингвальд (Германия) - 3,46

5. Ингемарсдоттер (Швеция) - 5,88

6. Фабьян (Словения) - 19,39