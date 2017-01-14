Матвеева выиграла спринт на Кубке мира

Россиянка Наталья Матвеева стала первой в индивидуальном спринте на этапе Кубка мира в Тоблахе. Второе время - у Майкен Касперсен Фаллы из Норвегии, а третье место заняла шведка Ханна Фальк.
Тоблах (Италия)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальный спринт
Спринт (С)
1. МАТВЕЕВА (Россия) - 3.04,13
2. Фалла (Норвегия) - отставание 0,08
3. Фальк (Швеция) - 2,41
4. Рингвальд (Германия) - 3,46
5. Ингемарсдоттер (Швеция) - 5,88
6. Фабьян (Словения) - 19,39
vitvk
Молодчина!
18:37
RW.irk
Пельмешкин, ты уже научился до 13 считать?) Сошлось у тебя количество доп.патронов у российской женской команды в эстафете? И все еще это сложно для тебя?))
18:36
tima_7
Это мегапрорыв. Всё равно, что Спартак, например вторым бы стал в ЧР. А тут, скромненько так. В уголке написано. Ладно хоть жирным шрифтом.
18:32
ДОЗВОН ГУБЕР
Ну, "фсё"....... Теперь, как и "утюгу", общественность будет требовать "бюст на подставке" на родине "героини"...
18:25
sergs1
Может же, когда хочет, и без допинга!)
18:19
савич
Молодчина,Наталья!!! надеюсь на продолжение банкета.
18:18
RW.irk
Неожиданно. Нормально так в створе уделала Касперсен.
18:06
Grotesque
Молодец!!! Супер!!! Так держать, Наташа!!!
18:05