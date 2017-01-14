17:56 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Матвеева выиграла спринт на Кубке мира

0
0
0
9

Россиянка Наталья Матвеева стала первой в индивидуальном спринте на этапе Кубка мира в Тоблахе. Второе время - у Майкен Касперсен Фаллы из Норвегии, а третье место заняла шведка Ханна Фальк.

Тоблах (Италия)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальный спринт

Спринт (С)

1. МАТВЕЕВА (Россия) - 3.04,13

2. Фалла (Норвегия) - отставание 0,08

3. Фальк (Швеция) - 2,41

4. Рингвальд (Германия) - 3,46

5. Ингемарсдоттер (Швеция) - 5,88

6. Фабьян (Словения) - 19,39

0
0
0
9
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

vitvk

Молодчина!

18:37

RW.irk

Пельмешкин, ты уже научился до 13 считать?) Сошлось у тебя количество доп.патронов у российской женской команды в эстафете? И все еще это сложно для тебя?))

18:36

tima_7

Это мегапрорыв. Всё равно, что Спартак, например вторым бы стал в ЧР. А тут, скромненько так. В уголке написано. Ладно хоть жирным шрифтом.

18:32

ДОЗВОН ГУБЕР

Ну, "фсё"....... Теперь, как и "утюгу", общественность будет требовать "бюст на подставке" на родине "героини"...

18:25

sergs1

Может же, когда хочет, и без допинга!)

18:19

савич

Молодчина,Наталья!!! надеюсь на продолжение банкета.

18:18

RW.irk

Неожиданно. Нормально так в створе уделала Касперсен.

18:06

Grotesque

Молодец!!! Супер!!! Так держать, Наташа!!!

18:05

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ