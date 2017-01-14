Матвеева впервые за девять лет победила на Кубке мира

Победа в спринте в итальянском Тоблахе стала для Натальи Матвеевой второй в рамках Кубка мира. Первый успех российской спортсменки пришелся на этап в Дюссельдорфе, проходивший в октябре 2007 года. Кроме того, Матвеева принесла России вторую победу на этапах Кубка мира за последние семь сезонов. Помимо нее, успех нашей сборной принесла Юлия Чекалева, ставшая лучшей в скиатлоне на этапе в Рыбинске в январе 2015 года.

Для Матвеевой сегодняшний подиум оказался 12-м, на ее счету помимо двух побед семь вторых и три третьих места. (Кирилл БУРДАКОВ)